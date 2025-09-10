Connect with us
La inflación de agosto fue del 1.9%, según los datos del Indec

Capital Federal

hace 46 segundos

En lo que va del año acumula 19,5% y trepa al 33,6% interanual. Cuyo y Patagonia fueron las regiones más golpeadas.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este miércoles que la inflación de agosto 2025 fue del 1.9 por ciento. El aumento de precios, en lo que va del año, fue del 19.5 por ciento. El organismo también publicó los valores de las canastas básicas alimentaria y total correspondiente al octavo mes del año.

Los números parecen moderados, pero el bolsillo dice otra cosa. El Indec informó que la inflación de agosto fue del 1,9 por ciento, el mismo nivel que en julio. Con este registro, el aumento acumulado en lo que va del año asciende al 19,5 por ciento, y en la comparación interanual el salto alcanza al 33,6 por ciento.

