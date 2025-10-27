Capital Federal
Llega noviembre y el último feriado XL del año: cuándo será
El próximo mes traerá un nuevo fin de semana largo debido a la celebración del Día de la Soberanía Nacional.
Noviembre llegará con un fin de semana extra largo que permitirá escapar de la rutina laboral o disfrutar de actividades de descanso. En el marco del Día de la Soberanía Nacional, algunos ciudadanos tendrán cuatro días sin trabajar, gracias a un feriado y a un día no laborable.
Según el cronograma del Ministerio del Interior, en el anteúltimo mes del año se combinará un día no laborable, el viernes 21, con un feriado nacional, el lunes 4, que conformarán un “finde XXL”. Es decir, cuatro días en los que la administración pública y muchos trabajos privados no funcionarán.
Cabe recordar que la ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, precisa en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical.
Esto significa que, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada. La decisión de trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, salvo excepciones específicas que no alteran el régimen de pago.
El calendario de feriados se actualiza: en octubre el feriado del 12 se traslada al viernes 10 y en noviembre se disfrutará de un fin de semana XL
En tanto, los días no laborables es de carácter optativo, y la decisión de otorgarlo como jornada de descanso o de exigir la prestación de servicios recae exclusivamente en el empleador.
Qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional
El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en homenaje al combate de la Vuelta de Obligado, que ocurrió en 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron la invasión anglo-francesa sobre el río Paraná.
Aunque la fecha histórica es el 20 de noviembre, en 2025 el feriado se traslada al lunes 24, según lo dispuesto por la Ley 27.399 de feriados trasladables. Esta jornada celebra no sólo una gesta militar, sino también el valor simbólico de la soberanía nacional como pilar de identidad y autodeterminación.
¿Qué feriado queda en 2025?
Luego de pasar septiembre sin feriados, y tener uno en octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el próximo será a fines de noviembre, que será extra largo. Es que se traslada el Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el 20 de ese mes, al lunes 24, y se incorpora un feriado no laborable con fines turísticos el viernes 21.
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.
- Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.
- Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad. (DIB)
