Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: se aplica en noviembre y diciembre

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

A comienzos de noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un aumento salarial para las empleadas domésticas de 2,7% distribuido en dos tramos: 1,4% este mes y 1,3% en diciembre. A eso se sumó un pago adicional no remunerativo.

La CNTCP, integrada por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo, dispuso el incremento escalonado y un bono no remunerativo de $14.000 mensuales, que se pagará durante tres meses, hasta enero, para quienes superen las 16 horas de trabajo por semana.

Esta actualización impacta sobre más de 1,3 millones de empleadas domésticas en todo el país. Los salarios del sector no registraban modificaciones desde septiembre, mes que marcó el cierre del ciclo anterior de aumentos pactados. En ese período, la suba total había sido del 6,5%, distribuida entre julio, agosto y septiembre. Los datos relevados indican que los valores percibidos en la práctica exceden en al menos $2.000 por hora los montos oficiales.

Luego de haber aplicado el 1,4% sobre los sueldos mínimos de noviembre, en base a las escalas de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) del mes corriente puede calcularse cómo quedarán las remuneraciones de las empleadas domésticas y el resto del personal del sector con la suba de 1,3% en diciembre.

Los valores de diciembre:



Supervisor/a



Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 mensual

Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 mensual

Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 mensual

Caseros

$3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermas)

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual

Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 mensual

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual

Los valores de noviembre

Supervisor/a

Con retiro: $3.734,78 por hora / $465.904,33 mensual

Sin retiro: $4.090,52 por hora / $518.965,42 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

Con retiro: $3.535,82 por hora / $432.851,44 mensual

Sin retiro: $3.876,43 por hora / $481.837,15 mensual

Caseros

$3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermas)

Con retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual

Sin retiro: $3.734,78 por hora / $470.627,41 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

Sin retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual

Con retiro: $3.095,73 por hora / $379.784,94 mensual











