Oficializaron el pago del bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados que cobran la mínima

La medida se conoció a través de Boletín Oficial en medio de la tensión con los senadores por el aumento aprobado para el sistema previsional.

El Gobierno nacional oficializó hoy el pago del bono de $70.000 para los adultos mayores, cuyos haberes no superan el mínimo previsional garantizado. El decreto se publicó a pesar del incremento aprobado a principio de julio por el Senado, cuando convirtió en ley el proyecto de recomposición salarial para dicho sector.

La medida alcanza a los titulares de prestaciones contributivas del sistema nacional de jubilaciones y pensiones, así como los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciban pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). La naturaleza del pago continúa siendo de carácter no remunerativo y no será susceptible de descuentos ni computable para ningún otro concepto.