Capital Federal
Según el INDEC: La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumula 22% en lo que va del año
Según el Indec, la variación interanual es del 31,8%. “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que tiene la mayor incidencia en el índice, subió 1,9% a nivel nacional.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La inflación de septiembre fue de 2,1%, según informó esta tarde el Indec. Con este nuevo dato, el nivel general de precios acumula una suba del 22% en los primeros nueve meses del año y una variación interanual del 31,8%, en comparación con septiembre de 2024, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censo.
Este 2,1% de septiembre es la mayor alza de los últimos cinco meses (1,5%, 1,6%, 1,9% y 1,9%), por detrás del 2,8% de abril; en marzo fue de 3,7%. En cuanto al Gran Buenos Aires, se registró una suba del 2,1%.
“Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” fue la división que más aumentó durante el mes, con una suba del 3,1%, impulsada por los incrementos en los alquileres y servicios básicos. En segundo lugar se ubicó “Educación”, también con un 3,1%, mientras que “Salud y transporte” registraron avances del 2,3% y 3,0%, respectivamente.
Los 8 aumentos que llegan en octubre y le dan un nuevo golpe al bolsillo
Por el contrario, los sectores con menores alzas fueron “Recreación y cultura” (+1,3%) y “Restoranes y hoteles” (+1,1%). En tanto, la división “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que tiene la mayor incidencia en el índice, subió 1,9% a nivel nacional (2% en el Gran Buenos Aires), aunque fue el rubro de mayor peso en casi todas las regiones, salvo en la Patagonia, donde predominó el impacto del transporte. En el Gran Buenos Aires la mayor suba se registró en «Educación», 3,4%.
El Indec destaca que los precios regulados fueron los que más subieron en septiembre, con un alza promedio del 2,6%, seguidos por los estacionales (+2,2%) y el IPC núcleo, que mide la evolución de los precios sin considerar factores estacionales ni regulados, con un 1,9%.
Indec: nuevo índice
En su informe, el Indec mencionó, además, que desde enero de 2026 comenzará a regir una nueva metodología de cálculo del IPC basada en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, que permitirá una medición más precisa y actualizada del consumo de los hogares argentinos. (DIB)
Kicillof expresó a Grupo Noticias su preocupación por el estado de la Ruta 3 y apuntó contra el Gobierno nacional
Se realizó con éxito la segunda fecha del 11° Encuentro de Coros en Las Flores
Juan Cruz Carbajal le dio a Las Flores su primera medalla en los Juegos Bonaerenses 2025
Las Flores presente en la 31° asamblea ordinaria del Consejo Provincial del Turismo
Paro docente: en Las Flores el acatamiento alcanza el 93%
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras