En conferencia de prensa, Gelené abordó gestiones ante Vialidad Nacional y afirmó que Las Flores no declarará la emergencia económica como otros municipios

Esta mañana, en el Salón Rojo del Palacio Municipal, el intendente Alberto Gelené ofreció una conferencia de prensa donde abordó temas claves para la comunidad: las gestiones ante Vialidad Nacional por el deterioro de la Ruta Nacional N°3 y la situación económica que atraviesa el municipio en el actual contexto nacional.

El jefe comunal detalló que ayer participó de una audiencia en la Dirección Nacional de Vialidad junto al intendente de Azul, Nelson Sombra, tras el amparo judicial presentado por ese municipio por el estado del tramo Azul–Las Flores. “Era importante que Las Flores también estuviera presente, porque sufrimos las mismas consecuencias”, afirmó. Durante el encuentro, el administrador de Vialidad, Marcelo Campoy, pidió disculpas por la respuesta “inadecuada” del área legal del organismo y se comprometió a iniciar tareas de bacheo, señalización y mantenimiento desde el próximo lunes.

Gelené destacó que la concesión en trámite incluirá la doble calzada entre Gorghi y Las Flores, aunque advirtió que el sector sur no está contemplado. También insistió en la necesidad de rectificar la curva del Despunte, uno de los puntos más peligrosos del corredor, y reiteró que la comunidad florense —a través del hospital y los bomberos— es la primera en asistir ante los siniestros viales que allí ocurren.

El intendente remarcó que, pese al difícil contexto financiero, Las Flores no declarará la emergencia económica, como ya lo hicieron otros municipios. “Estamos cuidando los recursos con mucha responsabilidad. Este mes otorgamos un aumento del 5% a los trabajadores municipales, alcanzando un 32% acumulado en el año, por encima del 22% del IPC”, indicó. Agregó que el municipio seguirá priorizando el sostenimiento de servicios esenciales, el apoyo a las instituciones y la asistencia social.

Asimismo, invitó a los vecinos a adherirse a la nueva moratoria municipal, destinada a regularizar deudas en tasas de red vial, seguridad e higiene, y alumbrado público, y reconoció el esfuerzo del equipo municipal para sostener obras e infraestructura a pesar de la caída de recursos coparticipables.

Finalmente, Gelené felicitó a los deportistas florenses que representaron a la ciudad en los Juegos Bonaerenses y en competencias nacionales, destacando los logros de Iván Kroll, Fernando Romero y el equipo de natación competitiva del Natatorio Municipal. “Como nuestros deportistas, debemos seguir poniendo garra para enfrentar este momento y cuidar lo que tanto nos costó construir”, concluyó.