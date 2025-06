La Cooperativa Eléctrica, entre la misión social y los desafíos económicos: la palabra de su presidente

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Mario Elgue, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Las Flores, abordó en una conferencia de prensa la historia y la misión de la cooperativa, fundada en 1934 por los propios vecinos para proveer servicios esenciales como la electricidad.

Elgue enfatizó la importancia de la cooperativa en la provisión de servicios de calidad a precios accesibles, contrastando su modelo con posibles consorcios lucrativos. Asimismo, explicó la situación financiera de la cooperativa, particularmente la deuda con Camesa, y la relaciona con las políticas tarifarias del Estado que no cubren los costos.

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Las Flores, se refirió a quienes critican o malinterpretan la situación financiera de la cooperativa y a quienes sugiere que carecen de la información o el conocimiento básico necesario para entender los balances.

Específicamente, comenta sobre la percepción de que la cooperativa tiene «ganancias» reflejadas en sus balances, explicando que estas son el resultado de la indexación por inflación que las normas contables exigen. Aclara que esta «ganancia» no es una utilidad operativa disponible, sino una valorización de los bienes que solo se haría efectiva si la empresa fuera vendida.

En este contexto, Mario Elgue expresa su frustración con «mucha gente que habla acá que no nos enfrenta» y que no tiene una comprensión adecuada de estos conceptos financieros, diciendo que «tendría que volver a ser este no diría el CBC de la facultad tendría que entrar otra vez la escuela primaria o secundaria«. Con esto, enfatiza la diferencia entre el balance financiero (que refleja el impacto de la inflación) y la realidad económica y operativa de la cooperativa, donde la mayoría de las secciones, salvo servicios sociales y parcialmente Futurtel, operan con pérdidas

Finalmente, el presidente expone las reformas estatutarias propuestas para fortalecer la participación y la transparencia, así como la potencial implementación de un «fondo de integración» para asegurar la continuidad y el desarrollo de los servicios sin aumentar las tarifas directamente.