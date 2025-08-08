Accidente en Ruta 3: un herido oriundo de nuestra ciudad tras el choque entre una camioneta y un automóvil

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Siendo las 19.30 horas de este viernes, un llamado al 911 alertó a la Policía Vial de nuestra ciudad sobre un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 180 de la Ruta Nacional N° 3.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el siniestro y dieron aviso de inmediato a los Bomberos Voluntarios. Según las primeras informaciones, el hecho se produjo a raíz de un fuerte impacto entre una camioneta y un automóvil Toyota Corolla.

Como consecuencia de la colisión, la camioneta terminó volcada sobre la cinta asfáltica. Personal de Bomberos trabajó rápidamente en el rescate, logrando liberar a una persona que había quedado atrapada dentro de uno de los vehículos.

Del accidente resultó un herido, con domicilio en nuestra ciudad, de apellido Mongelli, de aproximadamente 46 años de edad. El mismo fue trasladado al nosocomio local para su atención médica. Y el otro conductor de la ciudad de Azul, identificado como Irigoyen Matías resultó ileso.-

Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades competentes.