Accidente trágico en la Ruta 3: El hombre que murió tenía 66 años y vivía en Río Negro

La Ruta Nacional número 3, en jurisdicción del Partido de Azul, volvió a convertirse este sábado en escenario de un trágico siniestro vial que dejó como saldo una persona fallecida. Varias horas después de ocurrida la colisión, el conductor de una Renault Duster que se prendió fuego, tras impactar de frente contra un camión, pudo ser identificado.

De acuerdo con lo informado por voceros policiales y judiciales a Diario El Tiempo que intervinieron en lo sucedido, los rodados involucrados en una fuerte colisión frontal fueron un camión y un vehículo del tipo SUV conducido por un hombre que se domiciliaba en Cipolletti, la ciudad ubicada en la provincia de Río Negro.

Por motivos que ahora están tratando de determinarse en el marco del sumario penal que se inició desde una fiscalía de Azul, ambos rodados chocaron a la altura del kilómetro 251 de la ruta estatal, en cercanías a la vecina localidad de Cacharí.

A causa de lo sucedido este sábado alrededor de la hora 13:30, en momentos que las condiciones climáticas eran extremadamente adversas por la lluvia registrada, el hombre que guiaba una Renault Duster de color blanco e impactó contra un camión Fiat Iveco modelo «Strali» con remolque térmico murió calcinado, debido a que el SUV en que viajaba solo se prendió fuego.

Las características que tuvo el siniestro vial derivaron en que, en ese lugar de la Ruta 3 donde el choque se produjo, se interrumpiera durante varias horas el tránsito vehicular en ambos sentidos de circulación; mientras allí trabajaban personal policial y médico y los Bomberos Voluntarios de Cacharí.

Posteriormente, en un principio se habilitó una de las manos: la que conduce de Azul a CABA, hasta que alrededor de la hora 19 de este sábado la circulación de vehículos quedó completamente normalizada para ambos sentidos de la ruta, dijeron fuentes policiales.

Desde la Subcomisaría con asiento en Cacharí se inició una causa penal por el luctuoso suceso.

El expediente fue caratulado en un principio como un «homicidio culposo» e iba a quedar radicado en la UFI 6 que en el Palacio de Justicia local está a cargo de la fiscal Paula Serrano.

El estado en que quedó el conductor de la Renault Duster al morir calcinado dentro del rodado impidió en un principio su identificación.

Pero poco antes de la medianoche de este sábado finalmente pudo ser identificado, luego de que también su cuerpo fuera trasladado a Azul para ser sometido a una necropsia en la morgue de la Policía.

De acuerdo con lo informado desde la Subcomisaría de Cacharí a este medio, el hombre que falleció en el siniestro vial se llamaba Osvaldo Daniel Ramírez y tenía 66 años de edad.

Radicado en la ya mencionada ciudad rionegrina de Cipolletti, al rastrear la patente del rodado que guiaba los investigadores lograron contactarse con la pareja de ese hombre en Río Negro. Y la mujer, a través de una comunicación telefónica mantenida con efectivos de la Subcomisaría de Cacharí, confirmó que la persona que viajaba en la Duster era su pareja.

En tanto, voceros oficiales informaron a EL TIEMPO que el transportista involucrado en este nuevo siniestro vial que se registra sobre la Ruta 3 resultó ileso en la colisión.

Las mismas fuentes lo identificaron como Mauricio Germán Machado.

De 47 años de edad, figura con domicilio en Chilavert, localidad ubicada en el Partido de General San Martín, en la zona Norte del Gran Buenos Aires.

El chofer del camión había referido a policías que se entrevistaron con él que imprevistamente la Renault Duster se vino sobre el rodado de carga, lo cual se produjo en momentos que ambos vehículos circulaban en sentido opuesto por la Ruta 3.

Considerando las condiciones en que se encuentra actualmente la Ruta 3, totalmente deteriorada en varios de sus tramos entre Azul y Cacharí, los investigadores no descartaban que el agua que se había acumulado sobre la cinta asfáltica a causa de la lluvia registrada este sábado haya incidido en lo que terminó siendo el violento choque que derivó en la muerte de uno de los conductores implicados.