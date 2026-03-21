Cacharí
Choque fatal en Ruta 3: un auto quedó destruido y se incendió tras impactar contra un camión
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Un grave siniestro vial se registró este sábado alrededor de las 13:30 en el kilómetro 251 de la Ruta Nacional N° 3, a la altura de la localidad de Cacharí.
Por causas que aún se investigan, colisionaron un automóvil Renault de color blanco (dominio OUT-454), (patente radicada en Rio Negro) y un camión térmico (dominio DTG-020), radicado en San Andrés (Pcia Bs As). Como consecuencia del violento impacto, el vehículo de menor porte se incendió por completo, quedando su conductor en el interior.
En el lugar trabajaron intensamente efectivos de la Subcomisaría de Cacharí, personal médico del hospital municipal, agentes de Corredores Viales y dotaciones de Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes desplegaron un importante operativo de emergencia.
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Debido a la magnitud del hecho, la Ruta 3 permanecía totalmente cortada al tránsito, generando demoras y desvíos en la circulación vehicular.
La causa fue caratulada y quedó en manos de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul, desde donde se ordenaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. Hasta el momento, la identidad de la víctima fatal no fue informada oficialmente. Se aguardan avances en la investigación y mayores precisiones en las próximas horas.
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