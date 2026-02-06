Azul
Despiste y vuelco sin heridos en el kilómetro 269 de la Ruta Nacional Nº 3
Un siniestro vial se registró este viernes al mediodía en el kilómetro 269 de la Ruta Nacional Nº 3, donde un automóvil sufrió un despiste seguido de un vuelco.
El hecho involucró a un vehículo Nissan Tida, dominio ITN 636, conducido por Daniel Chiaradia, quien viajaba junto a Ana Inés Serra con destino a la ciudad de La Plata. Por motivos que aún se intentan determinar, el conductor perdió el control del rodado, que terminó volcando sobre la zona de préstamo lateral de la ruta.
A pesar de la magnitud del incidente, ambos ocupantes resultaron ilesos. En el lugar trabajaron agentes de Peajes de Corredores Viales y efectivos de la Policía Vial de Azul, quienes brindaron asistencia y realizaron tareas preventivas para ordenar la circulación vehicular en el sector.
Despiste y vuelco sin heridos en el kilómetro 269 de la Ruta Nacional Nº 3
