Las Flores
Detuvieron a un productor agropecuario por una causa de abuso sexual
Personal de Sub DelegaciónDepartamental de Investigaciones Las Flores, procedió en esta localidad a la detención de un masculino imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
En el día de la fecha en horas de la mañana Según fuentes judiciales la Sub Delegación Departamental En Función Judicial Las Flores informa que en el día de la fecha y en horas de la mañana procedió a dar cumplimiento a orden de detención, procediendo en la vía pública a la detención de una persona mayor de edad.
El procedimiento fue en el marco del proceso penal caratulado “ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO”, investigación llevada a cabo por la UFI Nro. 9 a cargo de la Dra. Margaretic, y Ayudantía Fiscal Las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, quienes con las pruebas colectadas solicitaron la detención del denunciado, medida otorgada por el Dr. Federico Barberena, titular del juzgado de garantía Nro. 2, todos del Departamento Judicial de Azul. El detenido se trata de un productor agropecuario de esta ciudad.
La víctima había radicado la denuncia correspondiente en el mes de Enero del año 2024, acusándolo se situaciones de abuso sexual ocurridos entre los años 2004 y 2023.
Ahora el detenido quedara a disposición de las autoridades judiciales, alojado en sede de la Sub DDI local en calidad de detenido.-
