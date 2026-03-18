Las Flores
El florense Alberto Cartasso asumió como nuevo titular del CPR de Rauch en un acto oficial encabezado por autoridades de Seguridad Rural
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El Oficial Principal y forense Alberto Cartasso, oriundo de la ciudad de Las Flores, asumió formalmente como nuevo titular del Centro de Prevención Rural (CPR) de Rauch, en un acto realizado durante la mañana del miércoles en la sede de la dependencia.
La puesta en funciones fue encabezada por el Director Operativo de la zona sur de la Superintendencia de Seguridad Rural, Comisario Mayor José Fermín Taballa, quien oficializó el cambio de mando ante la presencia de autoridades y miembros de la comunidad.
Del acto participaron además el subcoordinador zonal de Seguridad Rural Olavarría, Comisario Inspector José Norberto Amezaga; el subcoordinador de Seguridad Rural Tandil, Carlos Germán Ludueña; la subsecretaria de Protección Ciudadana, Valeria Cejas; el comisario Diego Lema; junto a representantes de la Sociedad Rural de Rauch, efectivos policiales y vecinos.
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Durante la ceremonia, Cartasso rubricó el acta correspondiente, oficializando así su asunción al frente del CPR local, en el marco de la reorganización de la seguridad rural en la región.
La designación busca fortalecer la prevención del delito en el ámbito rural y consolidar el trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad y la comunidad.
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