Rauch: Dos hechos de abigeato se registraron en predios de Ruta 30, faenaron dos novillos y robaron corderos

Ambos hechos volvieron a encender las alarmas en nuestra ciudad tras conocerse dos denuncias por abigeato ocurridas en las últimas horas. Los casos están siendo investigados por el Comando de Prevención Rural (CPR) de Rauch.

EL PRIMERO DE LOS CASOS

​El primero de los hechos se registró en el predio rural denominado “La Pepa” sobre la Ruta provincial Nro. 30. Según consta en la denuncia, la damnificada -cuya identidad no se informó- se retiró del campo por algunas horas, y a su regreso se encontró con una escena desoladora: autores ignorados habían faenado dos animales vacunos (categoría novillos) de la raza Aberdeen Angus negro.

​Los delincuentes actuaron con total impunidad, dejando en el potrero únicamente las vísceras y las cabezas de los animales, los cuales se encontraban debidamente marcados y señalados.

ROBO DE LANARES DE OTRO PREDIO

​Casi de manera simultánea, se tomó conocimiento de un segundo ilícito en el establecimiento “Los Pinos”, también ubicado sobre la Ruta 30. Su propietario, José Atilio Anastasio, denunció el faltante de cuatro corderos de aproximadamente 16 a 17 kilos cada uno.

​​Ambas causas han sido caratuladas preventivamente como “Abigeato”, con intervención de la UFI Nro. 11 de Tandil, a cargo de la Dra. Carolina Armesto. Desde el CPR local se informó que se han iniciado las tareas investigativas correspondientes para intentar dar con los responsables de estos ataques que afectan directamente la economía de los productores locales.