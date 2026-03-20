Rauch
Hallaron sin vida a un hombre de 32 años que era intensamente buscado en Rauch
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Luego de varias horas de intensa búsqueda, este viernes fue hallado sin vida Claudio Miguel Alcetegaray, de 32 años, quien era buscado tras ausentarse de su domicilio en la zona de quintas, Cuartel I, de Rauch.
El operativo había sido desplegado por personal del Comando de Prevención Rural (CPR), la Estación de Policía Comunal de Rauch y la SubDDI Las Flores, en el marco del protocolo de búsqueda de personas. La labor incluyó rastrillajes en distintos sectores rurales y contó con la colaboración de efectivos de distintas dependencias.
Alcetegaray había sido visto por última vez vistiendo un jean azul oscuro y una remera manga corta del mismo color. Su desaparición había generado preocupación y motivó un pedido urgente de colaboración a la comunidad para aportar datos que permitieran dar con su paradero.
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Finalmente, en el transcurso del operativo, su cuerpo fue localizado sin vida. Por el momento no trascendieron oficialmente las circunstancias del hecho, y se aguardan pericias y actuaciones judiciales para determinar lo ocurrido. La información fue confirmada al portal La Nueva Verdad de Rauch por el titular del CPR, oficial principal Alberto Cartasso. Mientras tanto, el hecho genera consternación en la comunidad local.
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