Fatal accidente en la Ruta 3: un hombre perdió la vida tras el vuelco de una camioneta

Siendo las 19:25 horas de este sábado 16, los Bomberos Voluntarios de Las Flores fueron convocados por un grave siniestro vial ocurrido en el kilómetro 163 de la Ruta Nacional N° 3, a la altura de la conocida curva “El Despunte”.

Por causas que aún se tratan de establecer, una camioneta Volkswagen Amarok despistó y terminó volcando violentamente. Producto del impacto, el acompañante falleció en el acto, mientras que el conductor debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Las Flores, donde permanece bajo atención médica. Ambos ocupantes oriundos del Gran Buenos Aires.

Personal policial trabaja en el lugar y se aguarda la identificación oficial de las víctimas, lo que será informado por las autoridades competentes.