Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Fatal accidente en la Ruta 3: un hombre perdió la vida tras el vuelco de una camioneta

Las Flores

Fatal accidente en la Ruta 3: un hombre perdió la vida tras el vuelco de una camioneta

Foto del avatar

Publicado

hace 19 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Siendo las 19:25 horas de este sábado 16, los Bomberos Voluntarios de Las Flores fueron convocados por un grave siniestro vial ocurrido en el kilómetro 163 de la Ruta Nacional N° 3, a la altura de la conocida curva “El Despunte”.

Por causas que aún se tratan de establecer, una camioneta Volkswagen Amarok despistó y terminó volcando violentamente. Producto del impacto, el acompañante falleció en el acto, mientras que el conductor debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Las Flores, donde permanece bajo atención médica. Ambos ocupantes oriundos del Gran Buenos Aires.

Personal policial trabaja en el lugar y se aguarda la identificación oficial de las víctimas, lo que será informado por las autoridades competentes.

Te puede interesar:

Accidente en Ruta Nacional 3: tres vehículos chocaron en cadena sin heridos de gravedad

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.