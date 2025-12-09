Blanstein concluyó su tercer mandato y se despidió de la presidencia del Honorable Concejo Deliberante

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En la jornada de este martes, el presidente en funciones del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Fabián Blanstein, realizó la última firma correspondiente al Decreto 87/2025, un acto que marcó de manera oficial el cierre de sus seis años consecutivos al frente de la Presidencia del cuerpo legislativo.

Con emoción y un profundo sentido institucional, Blanstein compartió palabras que reflejan la impronta de su paso por la conducción del Concejo:

“Me retiro de la presidencia con la certeza de haber dado lo mejor y con la esperanza de que Las Flores siga creciendo con unión, respeto y orgullo, honrando este lugar con responsabilidad, con pasión y con la convicción de que la política es servicio; que los cargos pasan, pero que el compromiso con la comunidad permanece”.

Estas declaraciones se suman a lo expuesto durante la Sesión Preparatoria del pasado viernes 5 de diciembre, donde reafirmó su convicción sobre la importancia de la renovación en los espacios institucionales:

“Me voy de esta presidencia porque creo en la alternancia de las personas y en la oxigenación permanente que se tiene que dar. Que las personas que sigan puedan hacerlo con mucho compromiso, seriedad y responsabilidad en esta función que a mí me tuvo tres mandatos consecutivos. Me voy con el corazón lleno, sinceramente le di a este lugar todo lo que tenía”.

En su balance, también subrayó el rol central del Concejo Deliberante como pilar democrático y espacio decisorio en la vida cotidiana de la comunidad:

“Fueron seis años de enaltecer esta casa de la democracia, un espacio tan importante, porque desde aquí se deciden muchas cosas que impactan en el vecino común, en el comerciante, en el industrial, en los trabajadores del campo, trabajadores municipales, instituciones, etc. Inmensas gracias a todos”.

Con estas palabras, Fabián Blanstein cerró una etapa marcada por el compromiso, la continuidad institucional y la defensa del debate democrático, dejando su mensaje de agradecimiento y confianza en el futuro del cuerpo legislativo y de la ciudad.