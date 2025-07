Gelené: “Es importante que el pueblo entienda qué políticas están a su favor y cuáles no”

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El intendente de Las Flores, Alberto Gelené dialogó con CódigoBaires y analizó el panorama tras el cierre de listas tanto en su distrito como a nivel provincial y destacó la importancia de resaltar el rol del Estado en el marco de la campaña de cara al 7 de septiembre.

En ese sentido, el jefe comunal consideró que, más allá de hacer hincapié en la gestión municipal para la elección de concejales, «la política nacional va a seguir incidiendo porque no dejan de reflejarse en los ámbitos locales los problemas que generan las políticas nacionales».

En contraste, agregó que «en las listas que representan a los gobiernos locales, como en nuestro caso con Todos por las Flores, la mejor campaña es con lo que se hace y el trabajo de todos los días, porque quienes nos representan en las listas, vienen para avalar y apoyar el esfuerzo que estamos realizando en los municipios».

«No nos damos por vencidos ante la motosierra» sentenció Gelené, que además manifestó que, en todo caso, «sería muy fácil decir que cerramos todo y que nuestro pueblo se arregle, generando una destrucción de la comunidad organizada”. Por ello, recalcó que «los intendentes, quienes entendemos que la gestión y la política son la manera de transformar nuestras comunidades, estamos poniéndole el pecho a la situación».

Consultado sobre si considera que la campaña libertaria llegará con el mensaje casi copiado desde Nación, consideró que no llegará de ese modo, ya que analizó que «es un discurso vacío», dado que insistió en las consecuencias de la política nacional. a partir del impacto que genera la restricción de la coparticipación y la caída de la inversión pública.

«De nuestros campos, de nuestras actividades comerciales, industriales, sale mucho pero vuelve muy poco del lado nacional, por no decir nada», criticó Gelené, que afirmó, en contraposición que desde su municipio, y desde otros gobiernos locales, «se está haciendo un esfuerzo para sostener lo que para nosotros siempre han sido políticas de Estado, como estar al lado de nuestra gente en materia de salud, en materia de necesidades básicas esenciales para la vida».

En esa línea, continuó: «También acompañamos en muchas cuestiones que no necesariamente son obras o mejoras de infraestructura, que son importantes como agua, cloacas, calles pavimentadas o que la producción pueda salir por los caminos rurales». A esos tópicos, le añadió acciones vinculadas a «la promoción de la familia a través del deporte, de la cultura, de la educación».

Sobre esto, detalló que «tenemos programas de apoyo a la educación universitaria muy importantes para darle posibilidades a todos los hijos de Las Flores, que más allá de situación económica puedan acceder a estudios superiores».

«Intentamos dar posibilidades para todos, y creo que nuestro gobierno bien lo interpreta, por eso espero que en estas elecciones que vienen, prime la cordura», aseveró el jefe comunal.

Asimismo, vaticinó que el discurso violento impulsado por Javier Milei no prosperará en el distrito, y adelantó que «nosotros no vamos a llevar adelante en esos términos para nada porque no es nuestro estilo», y sostuvo: «Uno defiende las convicciones, trabaja mucho, y la energía la canalizamos en que tantas cosas hay para hacer y resolver en nuestras comunidades que no la podemos gastar en cuestiones de peleas que no tienen sentido, porque cuando uno trabaja, y trabaja con un compromiso por el bien común, toda la energía hay que canalizarla en eso, y después es muy importante que el pueblo entienda cuáles son las políticas que están a favor del pueblo y cuáles no».

Finalmente, por fuera de la contienda electoral, Gelené destacó la variedad de ofertas para las próximas vacaciones de invierno en Las Flores tanto para la comunidad como para turistas, y enumeró eventos culturales, musicales para niños, visitas a los museos y la gran perla de la región: la laguna.

«Hay muchos alojamientos que ya están demandados para estos días y le van a dar mucha vida a la ciudad, por lo que esperamos la visita de los bonaerenses que quieran venir a descansar y a conocer nuestra ciudad, ya que erán muy bien recibidos por nuestro equipo de Turismo y la comunidad de Las Flores», concluyó el intendente.

FUENTE: www.codigobaires.com.ar