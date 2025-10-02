Connect with us
Billeteras virtuales: cómo saber si te retendrán Ingresos Brutos desde octubre

La Plata

hace 5 horas

El inicio de octubre llega con una novedad clave para quienes utilizan billeteras virtuales en su actividad comercial, a partir de ahora, algunos movimientos estarán sujetos a retenciones de Ingresos Brutos.

La medida, que se instrumenta obliga a los contribuyentes a verificar mes a mes si figuran en el padrón oficial, dado que de ello dependerá si sufren descuentos sobre las acreditaciones que reciban en sus cuentas digitales,  Para verificar si el contribuyente sufrirá retenciones deberá controlar si está incluido en el padrón, se facilita Enlace:

Sistema SIRCREB SIRCUPA – Módulo Contribuyente  

Imagen Ilustrativa:

Deberá Colocar su CUIT, seleccionar el año, el mes, SIRCUPA y Consultar.

A partir de hoy, los contribuyentes que utilicen billeteras virtuales podrán revisar si están alcanzados por el régimen de retenciones de Ingresos Brutos.

El control se realiza a través del padrón del Sistema SIRCUPA (Módulo Contribuyente)que se actualiza de manera mensual. Aquellos que figuren en el listado podrán sufrir retenciones sobre los fondos acreditados en sus cuentas y aplicaciones de pago.

No obstante, se aclara que estar en el padrón no implica que todas las operaciones estarán sujetas a retenciones, Entre las acreditaciones que quedan excluidas se encuentran: sueldos, jubilaciones, préstamos bancarios, transferencias desde el exterior, cobros por exportaciones, vencimientos de plazos fijos, beneficios sociales (AUH, subsidios, planes, becas), pagos judiciales, reintegros de tributos y transferencias entre cuentas propias.

Por este motivo, se recomienda a los contribuyentes consultar mensualmente el padrón y evaluar qué acreditaciones pueden quedar alcanzadas y cuáles están exceptuadas del régimen

Estudio Contable NG - Pte. Peron 938, Las Flores, Provincia de Bs As. Celular: 02244-15-511716 Instagram: https://www.instagram.com/ng.estudio.contable/

