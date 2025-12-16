Legislatura: Diputados aprobó la reforma de la ley de Adopción bonaerense

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la reforma de la Ley de Adopción 14.528, que busca agilizar y mejorar varios puntos del proceso en la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue del senador de Unión por la Patria, Marcelo Feliú. Ya había obtenido la media sanción en la Cámara alta pero luego perdió estado parlamentario hasta el año pasado cuando fue le fue devuelto.

Con estas reformas, se busca la unificación de plazos con la legislación nacional, al acortar los tiempos de la declaración de adoptabilidad.

Los cambios que introduce la reforma de la Ley de Adopción