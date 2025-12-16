La Plata
Legislatura: Diputados aprobó la reforma de la ley de Adopción bonaerense
Entre otros cambios, se incorpora la asistencia de un letrado especializado para el niño o adolescente. También otorga licencias especiales en el sector público para los adoptantes.
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la reforma de la Ley de Adopción 14.528, que busca agilizar y mejorar varios puntos del proceso en la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa fue del senador de Unión por la Patria, Marcelo Feliú. Ya había obtenido la media sanción en la Cámara alta pero luego perdió estado parlamentario hasta el año pasado cuando fue le fue devuelto.
Con estas reformas, se busca la unificación de plazos con la legislación nacional, al acortar los tiempos de la declaración de adoptabilidad.
Los cambios que introduce la reforma de la Ley de Adopción
- Se garantiza y se reafirma el principio que debe gobernar en la ley: el del Interés Superior del Niño, dando participación a los niños, niñas y adolescentes en los procesos de declaración de adoptabilidad y adopción.
- Se les brinda la asistencia de un letrado especializado.
- Brinda un rol preponderante de los servicios locales de promoción y protección de derechos.
- Incorporan la posibilidad del dictado de otras figuras sustitutivas a las medida de abrigo ante situaciones de alta vulnerabilidad y cuando no se reúnan las condiciones de adoptabilidad, además de profundizar la necesidad de capacitación de todas las partes intervinientes, en especial de los pretensos adoptantes, para derribar mitos que obstaculizan la decisión de inscribirse para adoptar.
- Otorga licencias especiales en el sector público para los adoptantes, tanto para las guardas pre adoptivas como para la adopción y las tramitaciones administrativas.
