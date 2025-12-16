Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Legislatura: Diputados aprobó la reforma de la ley de Adopción bonaerense

La Plata

Legislatura: Diputados aprobó la reforma de la ley de Adopción bonaerense

Entre otros cambios, se incorpora la asistencia de un letrado especializado para el niño o adolescente. También otorga licencias especiales en el sector público para los adoptantes.
Foto del avatar

Publicado

hace 16 segundos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la reforma de la Ley de Adopción 14.528, que busca agilizar y mejorar varios puntos del proceso en la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue del senador de Unión por la Patria, Marcelo Feliú. Ya había obtenido la media sanción en la Cámara alta pero luego perdió estado parlamentario hasta el año pasado cuando fue le fue devuelto.

Con estas reformas, se busca la unificación de plazos con la legislación nacional, al acortar los tiempos de la declaración de adoptabilidad.

Te puede interesar:

Aguinaldo en PBA: el Gobierno confirmó que el pago se hará «antes de las fiestas»

Los cambios que introduce la reforma de la Ley de Adopción

  • Se garantiza y se reafirma el principio que debe gobernar en la ley: el del Interés Superior del Niño, dando participación a los niños, niñas y adolescentes en los procesos de declaración de adoptabilidad y adopción.
  • Se les brinda la asistencia de un letrado especializado.
  • Brinda un rol preponderante de los servicios locales de promoción y protección de derechos.
  • Incorporan la posibilidad del dictado de otras figuras sustitutivas a las medida de abrigo ante situaciones de alta vulnerabilidad y cuando no se reúnan las condiciones de adoptabilidad, además de profundizar la necesidad de capacitación de todas las partes intervinientes, en especial de los pretensos adoptantes, para derribar mitos que obstaculizan la decisión de inscribirse para adoptar.
  • Otorga licencias especiales en el sector público para los adoptantes, tanto para las guardas pre adoptivas como para la adopción y las tramitaciones administrativas.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.