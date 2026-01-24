Tandil
Preocupación en Tandil: cierra la única sucursal del Banco Hipotecario
Hay incertidumbre por los puestos de trabajo. Prometen mejor antención on line, pero para los trámites presenciales la sucursal más cercana está a 200 killómetros.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Banco Hipotecario confirmó que cierra su sucursal de la ciudad de Tandil, una de las más importantes del interior bonaerense, lo que generó alarma por la continuidad de los puestos de trabajo y preocupación por la atención de los clientes.
El cierre de la sucursal -ubicada en la calle Rodríguez 726- fue confirmado por el titular del gremio La Bancaria, seccional Tandil, Juan Manuel Carri, después de comunicarse con las autoridades regionales de la entidad.
La medida se hará efectiva dentro de tres meses, de acuerdo a los que comunicó La Bancaria. La primera alarma gremial que se disparó es por el destino de los trabajadores.
En un comunicado, La Bancaria indicó que el propio banco había calificado positivamente a la sucursal, que es “rentable” y que está rankeada internamente como una de las 10 mejores de todo el país.
¿Por qué motivo se cierra la sucursal?
Aunque no queda claro el motivo del cierre -más allá de la caída de la actividad que acompañó la caída del ProCreAr-, habría motivos ligados a la estrategia comercial y el achicamiento de la estructura de sucursales en todo el país.
En ese sentido, el Banco dejó trascender que atenderá a los clientes de Tandil a través de su servicio virtual. Y para los casos en que se requiera la presencia física, estará habilitada la sucursal más cercana a Tandil… que queda a 200 kilómetros de distancia, en Mar del Plata.
Carri anunció que La Bancaria trabajará para intentar revertir el cierre, y que realizarán para ello gestiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El cierre de esta sucursal sigue una tendencia que en los último años afecta a bancos, como el Nación y a organismos públicos como el Correo Argentino.
La tecnología se une a la tradición: cómo las herramientas digitales están reinventando el día de partido
Policia Comunal realizó controles y labró acta por infracción ambiental
Llegó a Las Flores la segunda motoniveladora, destinado a tareas de mantenimiento y recuperación de los caminos rurales
Dos producciones florenses fueron certificadas como agroecológicas por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense
Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio de basura en Laguna La Blanca
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras