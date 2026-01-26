Roque Perez
Reestructuración bancaria: Santander confirma el cierre de su sucursal en Roque Pérez
El Banco Santander confirmó el cierre de su sucursal en la ciudad de Roque Pérez, una medida que se enmarca dentro de un plan de reestructuración a nivel nacional que la entidad financiera viene implementando desde el año pasado y que contempla el cierre de oficinas físicas y la reducción de personal en distintas provincias del país.
Ante versiones difundidas por algunos medios locales que sugieren una supuesta falta de gestión municipal, es importante aclarar que la decisión no responde a factores locales, sino que forma parte de una reorganización estratégica definida por la casa central del banco, orientada principalmente a la digitalización de los servicios y al fortalecimiento de los canales de atención remota.
Este proceso comenzó en septiembre del año pasado y ya se llevó adelante en localidades como San Miguel del Monte y en distintos puntos del partido de La Matanza, además de impactar en provincias como Santa Fe y Salta, evidenciando que se trata de una política de alcance nacional.
La situación no se limita a grandes centros urbanos, sino que también alcanza a localidades pequeñas y medianas, donde la presencia de entidades bancarias resulta fundamental, especialmente para jubilados, comerciantes y productores rurales, sectores que dependen en gran medida de la atención presencial para realizar sus trámites.
Según la información comunicada a los clientes durante las últimas dos semanas, la sucursal ubicada en Alberdi 1236 dejará de atender al público el último día hábil del mes de marzo. A partir de ese momento, el punto de atención presencial más cercano para los usuarios será la ciudad de Lobos.
Desde la entidad informaron que los clientes podrán continuar operando a través de las plataformas digitales y canales virtuales. Sin embargo, la decisión genera preocupación en distintos sectores de la comunidad, en particular entre aquellas personas que aún no se encuentran plenamente incorporadas al sistema bancario digital.
