Gelatti presenta su nuevo sabor: una irresistible combinación de chocolate blanco y frambuesas bañadas en doble chocolate

La heladería artesanal Gelatti vuelve a sorprender a sus clientes con una creación única que promete convertirse en el nuevo favorito de la temporada: helado de chocolate blanco con frambuesas bañadas en doble chocolate.

A partir de hoy, este exquisito sabor estará disponible en el local, invitando a todos los florenses a disfrutar de una experiencia que combina la suavidad del chocolate blanco, la intensidad del cacao y el toque ácido de las frambuesas, en una fusión perfecta para los amantes de los sabores sofisticados.

Desde Gelatti destacaron que esta nueva propuesta forma parte del compromiso de la marca por seguir innovando y ofreciendo helados de alta calidad, elaborados con ingredientes seleccionados y el toque artesanal que caracteriza a la heladería.

“Queremos que cada sabor cuente una historia y despierte emociones. Este nuevo lanzamiento refleja nuestra pasión por combinar lo clásico con lo original”, expresaron desde Gelatti.

El nuevo sabor ya está disponible en el local de Gelatti ubicado en Pueyrredón 650. Pedidos o podes solicitar delivery al 2244 46 76 02, donde también se pueden encontrar sus clásicos más elegidos y las combinaciones de temporada.