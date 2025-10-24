Las Flores
Gelatti presenta su nuevo sabor: una irresistible combinación de chocolate blanco y frambuesas bañadas en doble chocolate
Gelatti presentó su nuevo sabor artesanal: helado de chocolate blanco con frambuesas bañadas en doble chocolate. Una combinación irresistible que ya se puede disfrutar en el local, pensada para los amantes del buen helado y los sabores únicos.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La heladería artesanal Gelatti vuelve a sorprender a sus clientes con una creación única que promete convertirse en el nuevo favorito de la temporada: helado de chocolate blanco con frambuesas bañadas en doble chocolate.
A partir de hoy, este exquisito sabor estará disponible en el local, invitando a todos los florenses a disfrutar de una experiencia que combina la suavidad del chocolate blanco, la intensidad del cacao y el toque ácido de las frambuesas, en una fusión perfecta para los amantes de los sabores sofisticados.
Desde Gelatti destacaron que esta nueva propuesta forma parte del compromiso de la marca por seguir innovando y ofreciendo helados de alta calidad, elaborados con ingredientes seleccionados y el toque artesanal que caracteriza a la heladería.
“Queremos que cada sabor cuente una historia y despierte emociones. Este nuevo lanzamiento refleja nuestra pasión por combinar lo clásico con lo original”, expresaron desde Gelatti.
El nuevo sabor ya está disponible en el local de Gelatti ubicado en Pueyrredón 650. Pedidos o podes solicitar delivery al 2244 46 76 02, donde también se pueden encontrar sus clásicos más elegidos y las combinaciones de temporada.
Vecino denunció el faltante de animales y el C.P.R. Las Flores recuperó los corderos carneados
Allanamientos positivos: la Policía Comunal recuperó herramientas sustraídas de una obra en construcción
Accidente múltiple en Ruta 3 a la altura de Cacharí: un hombre resultó herido
Rápido accionar de Bomberos ante el principio de incendio de un auto en Pellegrini y Alem
Román Caputo: “El Estado no es una empresa, tiene la obligación de redistribuir recursos y garantizar derechos”
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras