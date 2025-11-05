La sala principal del Teatro Español llevará el nombre de Ricardo «Gato» Peters

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Mañana, jueves 6 de noviembre, a las 10 de la mañana, se realizará en el Foyer (antesala) del Teatro Español de nuestra ciudad el acto de imposición del nombre Ricardo “Gato” Peters a la sala principal del histórico edificio ubicado en Avenida Carmen 614.

La iniciativa, que busca rendir homenaje a una de las figuras más queridas del humor argentino y de nuestra ciudad, fue impulsada en el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores y aprobada por unanimidad mediante la Ordenanza Nº 3554/2023.

Del acto participarán autoridades municipales, familiares y allegados del recordado humorista, quienes compartirán un momento de profunda emoción durante el descubrimiento de la placa recordatoria que perpetuará su nombre en el corazón del Teatro Español. Con este reconocimiento, Ricardo “Gato” Peters quedará para siempre ligado al arte, la cultura y la historia de Las Flores.