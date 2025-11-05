Las Flores
La sala principal del Teatro Español llevará el nombre de Ricardo «Gato» Peters
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Mañana, jueves 6 de noviembre, a las 10 de la mañana, se realizará en el Foyer (antesala) del Teatro Español de nuestra ciudad el acto de imposición del nombre Ricardo “Gato” Peters a la sala principal del histórico edificio ubicado en Avenida Carmen 614.
La iniciativa, que busca rendir homenaje a una de las figuras más queridas del humor argentino y de nuestra ciudad, fue impulsada en el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores y aprobada por unanimidad mediante la Ordenanza Nº 3554/2023.
Del acto participarán autoridades municipales, familiares y allegados del recordado humorista, quienes compartirán un momento de profunda emoción durante el descubrimiento de la placa recordatoria que perpetuará su nombre en el corazón del Teatro Español. Con este reconocimiento, Ricardo “Gato” Peters quedará para siempre ligado al arte, la cultura y la historia de Las Flores.
Fue sorprendido en pleno robo de cables y quedó detenido por la Sub DDI
La Provincia exime del Inmobiliario Rural a productores de Las Flores por las inundaciones, ¿Cómo acceder al beneficio?
El Gobierno presenta su proyecto de reforma laboral: los principales cambios propuestos
Ley impositiva: la Provincia baja la Patente y congela el Inmobiliario
Talleres de Estimulación Cognitiva en el Centro de Atención Primaria de la Salud Hector Muñiz
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras