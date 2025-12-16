Este miércoles se realizará en el Teatro Español el acto protocolar por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este miércoles 17 de diciembre, a las 19 horas, se realizará el acto protocolar por el 204° aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Español (Carmen 614) y contará con la participación de efectivos de la Policía de Las Flores. Desde la fuerza se invita a la comunidad a acompañar este nuevo aniversario, que se desarrollará en un marco de reconocimiento, distinción y respeto institucional.