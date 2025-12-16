Las Flores
Este miércoles se realizará en el Teatro Español el acto protocolar por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este miércoles 17 de diciembre, a las 19 horas, se realizará el acto protocolar por el 204° aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Español (Carmen 614) y contará con la participación de efectivos de la Policía de Las Flores. Desde la fuerza se invita a la comunidad a acompañar este nuevo aniversario, que se desarrollará en un marco de reconocimiento, distinción y respeto institucional.
La Policía Bonaerense cumple 204 años
El guerrero Ciro comenzó a mostrar signos alentadores en su recuperación
Este miércoles se realizará en el Teatro Español el acto protocolar por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense
Danza, flamenco, batería y arte: emotivo cierre de año en la Dirección Municipal de Cultura
Dólar: el Banco Central anunció que las bandas cambiarias se ajustará por inflación desde 2026
Realizaron en Azul la última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras