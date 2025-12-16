Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Este miércoles se realizará en el Teatro Español el acto protocolar por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense

Las Flores

Este miércoles se realizará en el Teatro Español el acto protocolar por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Este miércoles 17 de diciembre, a las 19 horas, se realizará el acto protocolar por el 204° aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Español (Carmen 614) y contará con la participación de efectivos de la Policía de Las Flores. Desde la fuerza se invita a la comunidad a acompañar este nuevo aniversario, que se desarrollará en un marco de reconocimiento, distinción y respeto institucional.

Te puede interesar:

La Policía Bonaerense cumple 204 años

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.