25 de Mayo
Conmoción en la Policía Bonaerense: se suicidó un sargento del GAD oriundo de 25 de Mayo
Un profundo pesar atraviesa por estas horas a la Policía de la Provincia de Buenos Aires tras el fallecimiento de un joven sargento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), ocurrido en la mañana de este lunes en la localidad de Del Valle. El efectivo tenía 31 años y prestaba servicios en el GAD de 25 de Mayo.
Según confirmaron fuentes oficiales, el hecho se produjo alrededor de las 7 de la mañana, mientras el suboficial se encontraba en el domicilio de sus padres, donde había llegado para pasar unos días de descanso. El deceso generó un fuerte impacto tanto en su entorno familiar como en el ámbito institucional.
El sargento, identificado con las iniciales E. F. O., se encontraba comisionado en el Operativo “Sol a Sol” en la ciudad de Villa Gesell, formando parte de los refuerzos desplegados durante la temporada estival. De acuerdo a los registros internos, el efectivo contaba con un legajo sin sanciones ni antecedentes relevantes.
Se realizó el acto protocolar a 204 años de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
La noticia causó una honda conmoción entre sus compañeros y superiores, reavivando la preocupación por las condiciones laborales y el estado emocional de quienes integran las fuerzas de seguridad. En distintos ámbitos policiales volvió a ponerse sobre la mesa la necesidad de reforzar los dispositivos de acompañamiento y contención psicológica para el personal, especialmente en áreas de alta exigencia operativa como el GAD.
Desde la institución expresaron su acompañamiento a la familia del efectivo fallecido, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes. El hecho vuelve a dejar en evidencia una problemática silenciosa que atraviesa a las fuerzas de seguridad y que, en reiteradas oportunidades, ha sido señalada por los propios uniformados.
