La Plata
Provincia acordó un 11% de aumento salarial para la Policía, más plus por uniforme y horas POLAD
El aumento contempla un 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero.
El Gobierno bonaerense anunció un acuerdo salarial para la policía bonaerense, que comprende un aumento del 11%, más plus compensatorio por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD).
El aumento contempla un 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero. Asimismo, el POLAD, a partir de febrero, logra un incremento adicional del 22,7%, acumulando al mes de abril una mejora del 36,4%.
“En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, indicó el ministro Javier Alonso.
El martes 10 el intendente abrirá el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante
El Concejo aprobó el convenio con CEAMSE con votos del oficialismo y Adelante Juntos para la disposición final de los residuos
Financiamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado
El Gobierno promulgó la reforma laboral y la nueva ley comienza a regir desde este viernes
La Provincia oficializó el jardín obligatorio desde los 3 años a partir de 2027
