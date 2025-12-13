La Policía Bonaerense cumple 204 años

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Policía de la Provincia de Buenos Aires celebra hoy, 13 de diciembre de 2025, un nuevo aniversario que marca un hito clave en su evolución institucional. Aunque la fuerza fue creada originalmente el 24 de diciembre de 1821, la fecha conmemorada corresponde a la promulgación de la Ley del 13 de diciembre de 1880, que reorganizó la estructura policial tras la federalización de la ciudad de Buenos Aires.

Este cambio administrativo significó el inicio de la etapa moderna de la Policía Bonaerense, que hoy cumple 204 años de historia en su conjunto, consolidándose como una de las instituciones de seguridad más importantes del país.

Renovación y reconocimientos



En el marco de la celebración anual, se llevan a cabo actos oficiales en distintas localidades del territorio bonaerense. Uno de los momentos más destacados es la entrega de los Premios al Mérito, destinados a reconocer a los oficiales y agentes que se han destacado por sus servicios excepcionales durante el último año. Este reconocimiento no solo premia el compromiso y la valentía, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y orgullo dentro de la fuerza.

Mejoras salariales y equipamiento



En 2025, la celebración llega acompañada de novedades en materia salarial. Los oficiales bonaerenses perciben un aumento que refleja el esfuerzo provincial por mejorar las condiciones laborales de quienes patrullan tanto el conurbano como el interior de la provincia. Este incremento es parte de un paquete más amplio que incluye la provisión de nuevos equipamientos y recursos tecnológicos, con el objetivo de optimizar el trabajo policial y garantizar una mayor seguridad a la ciudadanía.

El contexto actual



La Policía Bonaerense enfrenta el desafío de adaptarse a un entorno complejo que exige profesionalismo, modernización y una respuesta efectiva. La conmemoración de su aniversario es una oportunidad para repasar la evolución histórica de la institución y para visibilizar los avances realizados en favor de sus integrantes y de la comunidad que protegen.

Así, con más de dos siglos de existencia y en un proceso constante de actualización, la Policía de la Provincia de Buenos Aires continúa su misión de cuidar a los vecinos y mantener el orden público en una de las regiones más pobladas del país.