Las Flores
Se realizó el acto protocolar a 204 años de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
El Municipio acompañó a integrantes de las fuerzas de seguridad de Las Flores en el Acto Protocolar por el 204° Aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El Teatro Español reunió a autoridades, jefes de las diferentes dependencias y a efectivos. El inicio tuvo lugar cuando el intendente Alberto Gelené concedió la autorización para el comienzo del Acto tras la solicitud realizada por el Jefe de Línea.
Luego se realizó el ingreso de las Banderas portadas por efectivos policiales y también por Bomberos Voluntarios. Se hizo un toque de silencio por los fallecidos en actos de servicio y la entonación del Himno. Horacio Suhurt, ministro de la Eucaristía realizó la invocación religiosa y bendición de los premios.
Este miércoles se realizará en el Teatro Español el acto protocolar por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense
Luego, en el momento de los discursos, el jefe de la Policía de Seguridad Comunal, Crio. Insp. Miguel Alfredo Paul, resaltó el compromiso del personal en cada una de las tareas que hacen posible tener hoy destacadas estadísticas en cuanto a la baja de casos y respecto a la resolución de varios hechos referidos a diferentes problemáticas. También agradeció a su equipo de trabajo y a las autoridades por siempre gestionar y brindar los recursos necesarios para un mejor desempeño.
A su turno, el intendente Gelené enfatizó la importancia del trabajo articulado para poder ser un municipio que, desde hace tiempo, se destaca en la región en materia de seguridad. “Primero, tenemos que reconocer la responsabilidad, el compromiso y la vocación de quienes componen las distintas de fuerzas de cuidado de nuestra comunidad. En segundo lugar, valorar cuando hay un sistema que, más allá de las circunstancias y las estadísticas, nos muestra una realidad que en el balance es muy positiva”, expresó.
Se entregaron distinciones como Premios Estímulo y al Mérito (otorgados por el Ministerio de Seguridad provincial), reconocimientos por la resolución de importantes hechos, por la vocación de servicios, entre otras razones. También menciones a efectivos que culminaron su carrera tras los años de servicio cumplidos y en el final se entregó un reconocimiento a la familia de la Sargento Estefanía Husson, a un año de su fallecimiento.
Los reconocimientos fueron entregados por autoridades del Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante; por los titulares de las dependencias y por los integrantes del Foro de Seguridad Municipal también presentes.
