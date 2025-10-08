Las Flores
Copa de Bronce para Carpinchos Rugby Club en el torneo de la UROBA
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de Carpinchos Rugby Club en las finales de la Zona Este de Desarrollo, que organiza la UROBA (Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires).
El domingo 5 de octubre en General Belgrano, el elenco florense se adjudicó la “Copa de Bronce” al derrotar 15 a 7 a Pampas Rugby Club de Dolores y de esta manera obtuvo el pasaporte para disputar el partido de ida y vuelta ante Zorros de Salto, en el marco del interzonal.
Asimismo, por la “Copa de Oro” Rinos de Saladillo venció 22 a 7 a General Belgrano y en el encuentro por la “Copa de Plata” Gnomos de Mar de Ajó superó 32 a 12 a Candeleros de Castelli.
Avellaneda Rugby se presentó en la Liga UROBA
Fortísimo choque entre auto y moto en Sarmiento y Pasteur: motociclista hospitalizado
Las florenses Agustina y Eugenia Luchini, subcampeonas con Saladillo Hockey en Bahía Blanca
ARCA amplía opciones de pago: ahora también se pueden abonar impuestos con Ualá
Los gremios docentes anunciaron un nuevo paro y no habrá clases el 14 de Octubre
Las Flores se promocionó en ExpoTan 2025
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras