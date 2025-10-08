Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Copa de Bronce para Carpinchos Rugby Club en el torneo de la UROBA

Las Flores

Copa de Bronce para Carpinchos Rugby Club en el torneo de la UROBA

hace 10 minutos

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de Carpinchos Rugby Club en las finales de la Zona Este de Desarrollo, que organiza la UROBA (Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires).

El domingo 5 de octubre en General Belgrano, el elenco florense se adjudicó la “Copa de Bronce” al derrotar 15 a 7 a Pampas Rugby Club de Dolores y de esta manera obtuvo el pasaporte para disputar el partido de ida y vuelta ante Zorros de Salto, en el marco del interzonal.

Asimismo, por la “Copa de Oro” Rinos de Saladillo venció 22 a 7 a General Belgrano y en el encuentro por la “Copa de Plata” Gnomos de Mar de Ajó superó 32 a 12 a Candeleros de Castelli.

