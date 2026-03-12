Las Flores
Invitan a participar de “Probá Rugby” este sábado en el Centro Deportivo Municipal
Desde Carpinchos Rugby invitan a la comunidad a participar de “Probá Rugby”, una jornada para que chicos y chicas conozcan este deporte. La actividad se realizará el sábado 14 de marzo en el Centro Municipal Néstor Kirchner y fue presentada por Martín en diálogo con Laura Lopardo en La Mañana + Vos por Urbana FM 92.7.
Esta mañana, en el programa “La Mañana + Vos” de Urbana FM 92.7, conducido por Laura Lopardo, Martín Ferrari, integrante de Carpinchos Rugby, dialogó sobre la propuesta “Probá Rugby” e invitó a la comunidad a acercarse y conocer este deporte.
La actividad se realizará el sábado 14 de marzo de 16 a 18 hs en el Centro Municipal Néstor Kirchner y está pensada especialmente para que chicos y chicas puedan tener su primer contacto con el rugby en un ambiente cuidado y guiado por entrenadores.
Durante la entrevista, Martín explicó que la jornada busca acercar el deporte a quienes tengan curiosidad o interés en sumarse. “Queremos que los chicos se acerquen y conozcan esta propuesta del rugby”, expresó.
Además, remarcó que la actividad se desarrolla de forma segura y con acompañamiento permanente. “La prueba se hace de una manera muy cuidada y es una muy buena oportunidad para participar de este deporte”, señaló.
En ese sentido, también destacó los valores que caracterizan a esta disciplina. “Una de las cosas que más distingue al rugby es el control de las emociones y la intensidad del juego, donde siempre prima el respeto por el público, el árbitro y el rival”, afirmó, destacando que se trata de principios que luego también se trasladan a la vida en comunidad.
Desde Carpinchos Rugby invitan a las familias y a los chicos interesados a acercarse a la actividad para conocer de cerca el deporte y compartir una jornada deportiva.
