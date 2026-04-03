Santino Crego en la lista de la Copa Libertadores 2026 con Estudiantes de La Plata

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El fútbol de Las Flores vuelve a tener un motivo de orgullo. El juvenil Santino Crego fue incluido en la lista de buena fe de Estudiantes de La Plata para disputar la Copa Libertadores, uno de los certámenes más importantes del continente.

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El joven futbolista, que viene mostrando un crecimiento sostenido en las divisiones del “Pincha”, continúa sumando pasos firmes en su carrera y ahora tendrá la posibilidad de formar parte del plantel que competirá a nivel internacional. La noticia se conoció en las últimas horas y rápidamente generó entusiasmo entre los hinchas y vecinos de Las Flores.

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Crego integrará la nómina oficial con el dorsal número 43, un detalle que marca su lugar dentro del equipo y simboliza este nuevo desafío en su trayectoria profesional.

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Su inclusión en la lista no solo refleja su buen presente futbolístico, sino también el trabajo y la constancia que lo llevaron a dar este importante salto. Para la ciudad, se trata de otra historia que alimenta el orgullo local y pone en valor el talento surgido en la región.

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