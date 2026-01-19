Las Flores
Gran actuación de la Escuela de Triatlón Infantil Juvenil de Las Flores en un evento internacional
La Escuela de Triatlón Infantil Juvenil de Las Flores tuvo una sobresaliente participación en el evento internacional desarrollado el pasado viernes en la ciudad de La Paz, Entre Ríos, competencia que reunió a atletas de distintos puntos del país y es considerada una de las más relevantes del calendario nacional.
Bajo la guía de la profesora María José Gallardo, los representantes florenses demostraron preparación, compromiso y un gran nivel deportivo. En la categoría 9 años “C”, Solange Theaux alcanzó un meritorio segundo puesto, con un tiempo de 14m 29s, mientras que Pedro Barrientos, en la categoría 10 años “D”, vivió su primera experiencia competitiva y completó el recorrido en 16m 13s, sobre un trazado que incluyó 100 metros de natación, 2,5 kilómetros de ciclismo y 750 metros de pedestrismo.
Asimismo, en la categoría 11 años “A”, Simón Dulau finalizó en la sexta colocación, con un registro de 24m 57s, y Josefina Decunto tuvo un debut destacado al quedarse con el segundo lugar, marcando 25m 43s. En esta divisional, los atletas afrontaron un circuito más extenso, compuesto por 200 metros de natación, 5 kilómetros de ciclismo y 1,5 kilómetros de pedestrismo.
La experiencia fue sumamente positiva no solo por los resultados obtenidos, sino también por el aprendizaje y el crecimiento que dejó la competencia. El esfuerzo de los chicos, el constante apoyo familiar y el rol del deporte como formador de valores y hábitos saludables quedaron una vez más en evidencia, consolidando el trabajo que se viene realizando desde la Escuela de Triatlón Infantil Juvenil de Las Flores.
