Las Flores
Hockey: Las pibas del verde van con todo ante Club Belgrano por la tercera fecha del Apertura
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Este sábado 28 de marzo, el hockey femenino del Club Atlético El Taladro será protagonista de una nueva jornada del Torneo Apertura de la Cuenca del Salado. En el marco de la fecha 3, las distintas categorías se medirán ante Club Belgrano en la cancha municipal de Las Flores.
La actividad comenzará desde las 10 de la mañana con los partidos de Octava y Novena, continuará a las 11 con Séptima, seguirá a las 12:30 con Sexta, a las 14 será el turno de Intermedia y cerrará la jornada la Primera División a las 15:30.
Además del atractivo deportivo, habrá servicio de cantina durante todo el día y la entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a acercarse y acompañar a las jugadoras en una nueva fecha del certamen. Con el objetivo de seguir sumando y hacerse fuerte de local, El Taladro buscará el apoyo de su gente en una jornada clave del campeonato. El llamado es claro: este sábado, todos a la cancha para alentar al verde.
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