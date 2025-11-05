Las Flores
La florense Victoria Falasco, convocada con Las Leoncitas para el Mundial Sub 21 de Hockey
La jugadora florense Victoria Falasco fue convocada al plantel de Las Leoncitas, el seleccionado argentino femenino Sub 21, que disputará la Copa del Mundo del 1 al 13 de diciembre en Santiago de Chile.
El cuerpo técnico, encabezado por Juan Martín López, dio a conocer la lista oficial de las jugadoras que representarán al país en este importante certamen internacional.
El equipo argentino integrará el Grupo B junto a Gales, Bélgica y Zimbabue, y tendrá su debut el 2 de diciembre a las 20:15 horas frente a Zimbabue.
Para Falasco, esta convocatoria es un nuevo reconocimiento a su esfuerzo y talento, y un motivo de orgullo para toda la comunidad florense, que celebra tener una representante en el seleccionado nacional.
