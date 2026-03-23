A 3 años de la tragedia en la cámara séptica que conmocionó a toda la comunidad

Este 22 de marzo se cumplieron tres años de la trágica muerte de dos operarios que perdieron la vida mientras realizaban tareas en una cámara séptica en la intersección de las avenidas Cruz Marqués y Alvear.

El hecho ocurrió en la mañana de 2023, cuando alrededor de las 9:15 horas los Bomberos Voluntarios, junto a un equipo de rescate, fueron convocados de urgencia ante un grave siniestro. Según se informó, un trabajador que se encontraba dentro de un pozo se descompensó. Ante la desesperación, un compañero descendió para asistirlo, pero también terminó perdiendo el conocimiento.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Figueroa Miranda (33), oriundo de City Bell, y Daniel Scaffa (32), de Chivilcoy, quienes trabajaban para una empresa tercerizada. Ambos permanecieron más de una hora dentro de la cámara séptica, de aproximadamente cuatro metros de profundidad, hasta ser rescatados por los bomberos.

De acuerdo a fuentes policiales, los operarios no contaban con mascarillas de protección al momento del hecho, y la causa de muerte fue la inhalación de gas metano, altamente tóxico en espacios confinados como este tipo de estructuras.

A tres años del hecho, el recuerdo de lo sucedido sigue presente en la comunidad, como así también el pedido de mayores controles y medidas de prevención para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.