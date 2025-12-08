Las Flores
Colocaron la Virgen de Itatí en el Gualicho y se realizó misa con gran marco de vecinos
Esta mañana a las 10 hs se llevó a cabo la colocación de una imagen de la Virgen en el Gualicho, acompañada de una emotiva misa con la presencia de numerosos vecinos.
En un acto que convocó a la comunidad, hoy a las 10 de la mañana se realizó la colocación de una imagen de la Virgen en el Gualicho, un lugar emblemático de nuestra ciudad. Esta emotiva ceremonia contó con la participación de un destacado número de vecinos que acompañaron este momento de fe y unión.
Durante el evento, se llevó a cabo una misa en la que se destacó el sentido espiritual y el valor simbólico de la Virgen para la comunidad local. Los asistentes pudieron compartir palabras de reflexión y oraciones, fortaleciendo los lazos entre los vecinos.
La jornada fue una muestra clara del compromiso de los habitantes de Las Flores con sus tradiciones y creencias, así como un recordatorio del rol que juega la espiritualidad en la vida cotidiana del pueblo. Desde Noticias Las Flores, celebramos este momento que fortalece la identidad y la participación ciudadana.
