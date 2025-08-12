Las Flores
Colisión contra animal vacuno en Ruta Provincial 30, a la altura de El Gualicho: solo daños materiales
En la madrugada de este lunes, un automóvil colisionó contra un animal vacuno que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica en la Ruta Provincial N° 30.
El vehículo, conducido por un hombre oriundo de Tandil y acompañado por un vecino de Rauch, se desplazaba en dirección a esta ciudad cuando se produjo el impacto. Según informó Liliana a La Nueva Verdad de Rauch, el hecho no pasó a mayores.
Como consecuencia del choque, solo se registraron daños materiales, sin que los ocupantes sufrieran lesiones.
Fuentes extraoficiales señalaron que otro automóvil habría protagonizado un accidente similar en la misma zona durante la jornada. Vecinos advirtieron sobre la presencia de varios animales sueltos en la ruta, lo que representa un riesgo significativo para quienes transitan por el lugar.
