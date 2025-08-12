Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Colisión contra animal vacuno en Ruta Provincial 30, a la altura de El Gualicho: solo daños materiales

Las Flores

Colisión contra animal vacuno en Ruta Provincial 30, a la altura de El Gualicho: solo daños materiales

Foto del avatar

Publicado

hace 8 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En la madrugada de este lunes, un automóvil colisionó contra un animal vacuno que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica en la Ruta Provincial N° 30.

El vehículo, conducido por un hombre oriundo de Tandil y acompañado por un vecino de Rauch, se desplazaba en dirección a esta ciudad cuando se produjo el impacto. Según informó Liliana a La Nueva Verdad de Rauch, el hecho no pasó a mayores.

Como consecuencia del choque, solo se registraron daños materiales, sin que los ocupantes sufrieran lesiones.

Te puede interesar:

Accidente en Ruta 3: un herido oriundo de nuestra ciudad tras el choque entre una camioneta y un automóvil

Fuentes extraoficiales señalaron que otro automóvil habría protagonizado un accidente similar en la misma zona durante la jornada. Vecinos advirtieron sobre la presencia de varios animales sueltos en la ruta, lo que representa un riesgo significativo para quienes transitan por el lugar.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.