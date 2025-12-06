Connect with us
Dictan un seminario online sobre transporte de granos

Capital Federal

Dictan un seminario online sobre transporte de granos

La magíster en Ciencias de la Administración Mauricia Nori (UNS) ofrece una capacitación orientada a productores, transportistas y actores vinculados a la cadena agropecuaria.
El próximo martes 9 de diciembre, a las 15, se realizará un seminario online sobre transporte de granos, una instancia de formación pensada para quienes deben gestionar documentación, trámites y requisitos vinculados al movimiento de cereales en el territorio nacional y provincial.

La capacitación estará a cargo de la magíster contadora Mauricia Nori, docente de la Universidad del Sur y asesora, quien abordará las principales normativas vigentes y los procedimientos necesarios para la correcta emisión y uso de la carta de porte, uno de los documentos centrales del circuito agrícola.

Entre los contenidos previstos se incluyen la reglamentación nacional y provincial; cómo obtener la carta de porte; los distintos campos a completar según cada caso; y el circuito administrativo del documento, con especial atención a qué datos pueden editarse, cuándo y en qué situaciones.

También se trabajará sobre el problema de las cartas de porte anuladas y las formas de evitar errores frecuentes, además de un apartado dedicado a la carta de porte para flete corto: quiénes pueden emitirla y en qué circunstancias.

El valor de la inscripción es de $40.000 y los interesados pueden anotarse a través del formulario oficial: https://forms.gle/3FkbYmFsDHvsz5F9.  Para Más información se puede tomar contacto por WhatsApp al 2914 13-1298.

