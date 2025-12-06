Capital Federal
Dictan un seminario online sobre transporte de granos
La magíster en Ciencias de la Administración Mauricia Nori (UNS) ofrece una capacitación orientada a productores, transportistas y actores vinculados a la cadena agropecuaria.
El próximo martes 9 de diciembre, a las 15, se realizará un seminario online sobre transporte de granos, una instancia de formación pensada para quienes deben gestionar documentación, trámites y requisitos vinculados al movimiento de cereales en el territorio nacional y provincial.
La capacitación estará a cargo de la magíster contadora Mauricia Nori, docente de la Universidad del Sur y asesora, quien abordará las principales normativas vigentes y los procedimientos necesarios para la correcta emisión y uso de la carta de porte, uno de los documentos centrales del circuito agrícola.
Entre los contenidos previstos se incluyen la reglamentación nacional y provincial; cómo obtener la carta de porte; los distintos campos a completar según cada caso; y el circuito administrativo del documento, con especial atención a qué datos pueden editarse, cuándo y en qué situaciones.
También se trabajará sobre el problema de las cartas de porte anuladas y las formas de evitar errores frecuentes, además de un apartado dedicado a la carta de porte para flete corto: quiénes pueden emitirla y en qué circunstancias.
El valor de la inscripción es de $40.000 y los interesados pueden anotarse a través del formulario oficial: https://forms.gle/3FkbYmFsDHvsz5F9. Para Más información se puede tomar contacto por WhatsApp al 2914 13-1298.
