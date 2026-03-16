El Club de Leones de Las Flores celebró su 60° aniversario con reconocimientos y autoridades presentes

El Club de Leones de Las Flores celebró su 60° aniversario con un emotivo acto que reunió a integrantes de la institución, autoridades y vecinos de la comunidad, en una jornada cargada de historia, reconocimiento y compromiso solidario.

Durante la ceremonia, se realizó el tradicional ingreso de banderas, reflejando el espíritu institucional y el respeto por los valores que el leonismo promueve desde hace seis décadas. La actividad contó con la participación de miembros activos, ex Leones, el Comité de Damas, Leos y representantes del Distrito 05, junto a autoridades locales y regionales.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la institución, Guillermo Gavazza, quien destacó el camino recorrido por el Club y el rol fundamental que ha tenido en el desarrollo social de la ciudad, a través de múltiples acciones solidarias y proyectos comunitarios.

En el marco de los festejos, se llevaron adelante reconocimientos a quienes han sido parte de la historia del Club, así como también a instituciones de la comunidad. Entre ellos, se destacó la entrega del “León de Oro” a la Liga de Ayuda al Diabético (LAD), por su valioso trabajo sostenido desde el año 2001.

Desde la institución agradecieron a todas las personas que han acompañado a lo largo de estos 60 años, resaltando el apoyo constante de la comunidad y el compromiso de quienes han contribuido a forjar el presente y el futuro del Club de Leones.