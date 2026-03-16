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La Liga de Ayuda al Diabético fue distinguida con el León de Oro en el 60° aniversario del Club de Leones

La Liga de Ayuda al Diabético fue distinguida con el León de Oro en el 60° aniversario del Club de Leones

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En el marco de la celebración por el 60° aniversario del Club de Leones, se vivió un momento especialmente emotivo con la entrega del León de Oro 2026 a la Liga de Ayuda al Diabético de Las Flores, en reconocimiento a su destacada labor y compromiso con la comunidad.

La distinción fue otorgada durante el acto conmemorativo que reunió a autoridades municipales, representantes del leonismo y miembros de la institución, en una jornada marcada por los recuerdos, el reconocimiento y la valoración del trabajo solidario realizado a lo largo de los años.

La Liga de Ayuda al Diabético, que desarrolla su tarea desde el año 2001, fue homenajeada por su constante dedicación en la promoción de la salud, el acompañamiento a pacientes y la concientización sobre la diabetes en la comunidad florense.

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Durante el encuentro, integrantes de la entidad recibieron el reconocimiento visiblemente emocionadas, destacando el valor del trabajo en equipo y el compromiso de quienes, día a día, colaboran con la institución.

El evento formó parte de las actividades por las seis décadas de vida del Club de Leones, ocasión en la que también se recordó a quienes han contribuido a construir la historia de la entidad y a impulsar numerosas obras y proyectos solidarios en beneficio de la comunidad.

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