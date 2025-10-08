Las Flores
El HCD fue sede del Parlamento Juvenil Bonaerense con amplia participación estudiantil
Con la presencia del presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein y concejales de distintos bloques políticos se llevó a cabo el pasado martes en el salón «Oscar Alende» la instancia distrital del Parlamento Juvenil Bonaerense. Esta jornada fue organizada por las Inspectoras de Nivel Secundario Jesica Solimando y María Moreno participando estudiantes de diversas escuelas secundarias de la localidad acompañados por docentes referentes.
El Parlamento Juvenil Bonaerense impulsa el encuentro, diálogo, exposición e intercambio de ideas entre estudiantes del nivel secundario, en torno a una agenda de temas relacionados con la vida actual y futura de los jóvenes.
A través de espacios participativos, democráticos y de práctica del debate y la argumentación, los estudiantes elaboran propuestas de intervención sobre diferentes ejes temáticos, que luego serán llevadas a la instancia provincial. En este marco, se fomenta la participación estudiantil como un pilar esencial de la vida democrática, reconociendo a los estudiantes como sujetos de derecho y de participación, y valorando sus intereses.
