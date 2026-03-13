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Fabián Blanstein anunció la creación de una Oficina de Cibercrimen y una de Cinotecnia, y gestiona la llegada de Gendarmería

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Fabián Blanstein anunció la creación de una Oficina de Cibercrimen y una de Cinotecnia, y gestiona la llegada de Gendarmería

Durante la apertura de sesiones 2026, el intendente Fabián Blanstein anunció la creación de una Oficina de Cibercrimen, una de Cinotecnia y gestiones para que Las Flores cuente con una base de Gendarmería Nacional.
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hace 2 horas

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En el marco de la apertura del período de Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante, el intendente interino Fabián Blanstein anunció nuevas medidas orientadas a fortalecer la seguridad en el distrito.

Durante su discurso, el jefe comunal adelantó que el Municipio inaugurará una Oficina de Cibercrimen, con el objetivo de abordar delitos vinculados al ámbito digital, una problemática que ha crecido en los últimos años y que requiere herramientas específicas para su prevención e investigación.

Además, Blanstein informó que también se pondrá en funcionamiento una Oficina de Cinotecnia, destinada al trabajo con canes especializados, que colaborarán en distintas tareas de seguridad y prevención.

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En este sentido, el intendente también señaló que se están realizando gestiones para la llegada de una base de Gendarmería Nacional a la ciudad, una iniciativa que busca reforzar el esquema de seguridad y ampliar la presencia de fuerzas federales en el distrito.

Estos anuncios forman parte de las políticas y proyectos presentados por el Ejecutivo municipal al iniciar el nuevo período legislativo.

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