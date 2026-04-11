Las Flores
Inspección General y Control Urbano: cómo comunicarse y en qué casos realizar reclamos
La Municipalidad de Las Flores informó los días, horarios y vías de contacto del área de Inspección General y Control Urbano de Las Flores, destinada a la recepción de reclamos y consultas vinculadas al orden y mantenimiento de la ciudad.
Según se indicó, los vecinos podrán comunicarse de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas a través de los siguientes contactos: Teléfono: 2244 444550 y Celular: 2244 446191
En este horario se reciben denuncias o reclamos relacionados con distintas problemáticas urbanas, entre ellas: Falta de mantenimiento de los frentes de viviendas, Acumulación de yuyos y malezas en cornisas, veredas y terrenos baldíos, Colocación de residuos en lugares o días incorrectos, por ejemplo en bulevares y Reclamos vinculados a tareas de poda.
Capacitación para los deliverys y motomandados
Por otra parte, para situaciones relacionadas con ruidos molestos o inconvenientes durante la nocturnidad, el área dispone de atención los viernes y sábados de 23:00 a 06:00 horas, comunicándose al celular 2244 446191.
Desde el Municipio remarcaron la importancia de utilizar estos canales para canalizar los reclamos y colaborar con el mantenimiento del orden y la convivencia en la ciudad.
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