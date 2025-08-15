Se abre la inscripción para la Diplomatura Universitaria en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Secretaría de Educación de Las Flores anunció la apertura de inscripciones para la Diplomatura de Vinculación en Comunicación y Comercialización en Proyectos Productivos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, una propuesta pensada para emprendedores y emprendedoras que buscan potenciar sus ideas y proyectos.

La diplomatura ofrece herramientas clave para entender qué significa ser emprendedor, analizar el mercado y desarrollar un plan de negocios basado en el propio proyecto. Además, los participantes aprenderán estrategias de marketing y uso de redes sociales, cálculo de costos, determinación de precios y proyección de ganancias.

La cursada comenzará el martes 19 de agosto a las 18 horas, y se dictará todos los martes de 18 a 21 h en el Centro Universitario – Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem, primer piso).

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través de la plataforma Guaraní UNAJ o acercándose personalmente a la Secretaría de Educación, de lunes a viernes de 8 a 20 h, donde también se brinda más información.

Esta capacitación es una oportunidad única para quienes quieran profesionalizar su emprendimiento, ampliar su alcance comercial y mejorar su rentabilidad.