Sesión extraordinaria del HCD: ingresaron a comisión el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Fiscal e Impositiva
En la tarde de este jueves 18 de diciembre se desarrolló en el salón “Dr. Oscar Alende” una sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, convocada por su presidente, el Prof. Fernando Muñiz.
La sesión contó con un Orden del Día compuesto por nueve puntos, entre los que se destacaron el tratamiento del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2026 y la preparación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondiente al mismo período.
Según lo expuesto, el Presupuesto 2026 asciende a poco más de 26 mil millones de pesos, mientras que la Ordenanza Fiscal e Impositiva prevé una actualización de las tasas municipales que oscila entre el 30 y el 45 por ciento. Tras su presentación, ambos proyectos de ordenanza fueron girados a Comisión Plenaria, donde continuarán siendo analizados antes de su eventual tratamiento en el recinto.
