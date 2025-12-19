Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Sesión extraordinaria del HCD: ingresaron a comisión el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Fiscal e Impositiva

Las Flores

Sesión extraordinaria del HCD: ingresaron a comisión el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Fiscal e Impositiva

Foto del avatar

Publicado

hace 1 hora

-

0
Compartir
HCD-Concejo-Deliberante

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En la tarde de este jueves 18 de diciembre se desarrolló en el salón “Dr. Oscar Alende” una sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, convocada por su presidente, el Prof. Fernando Muñiz.

La sesión contó con un Orden del Día compuesto por nueve puntos, entre los que se destacaron el tratamiento del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2026 y la preparación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondiente al mismo período.

Según lo expuesto, el Presupuesto 2026 asciende a poco más de 26 mil millones de pesos, mientras que la Ordenanza Fiscal e Impositiva prevé una actualización de las tasas municipales que oscila entre el 30 y el 45 por ciento. Tras su presentación, ambos proyectos de ordenanza fueron girados a Comisión Plenaria, donde continuarán siendo analizados antes de su eventual tratamiento en el recinto.

Te puede interesar:

Concejo Deliberante analiza presupuesto y ordenanza para 2026

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.