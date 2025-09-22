Connect with us
Corte de tránsito en Avenida Independencia, altura vías del ferrocarril: ¿A qué se debe?

Las Flores

hace 10 horas

Desde la Dirección de Protección Ciudadana se informa a la comunidad que durante la jornada de hoy, lunes, permanecerá cortado el tránsito vehicular en Avenida Independencia, a la altura de las vías del ferrocarril, en el tramo comprendido entre las calles Pellegrini y Vidal.

El corte se debe a trabajos programados por una cuadrilla de la empresa Ferrosur, y se estima que la interrupción se extenderá hasta las 17:30 horas aproximadamente.

Se recomienda a conductores y peatones circular con precaución por la zona y utilizar vías alternativas para evitar demoras o inconvenientes.

