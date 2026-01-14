Protección Ciudadana refuerza la importancia de respetar las normas de tránsito en la ciudad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Dirección de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Las Flores recordó a la comunidad la importancia de cumplir de manera estricta con las normativas vigentes de Tránsito, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir accidentes.

Desde el área se destacó la obligatoriedad de circular con toda la documentación personal y vehicular en regla, contar con seguro vigente, y evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, una de las principales causas de distracciones al volante.

Asimismo, se hizo especial hincapié en el uso obligatorio del casco, tanto para el conductor de la motocicleta como para el acompañante, medida fundamental para reducir lesiones graves ante posibles siniestros.

Tal como corresponde, la Dirección de Tránsito Municipal continúa realizando controles preventivos en distintos puntos de la ciudad, por lo que se solicita a los vecinos responsabilidad y compromiso al conducir, no solo para evitar sanciones económicas, sino principalmente para cuidar la vida y la integridad física de todos los usuarios de la vía pública.

Desde el municipio remarcaron que el respeto por las normas de tránsito es una responsabilidad compartida y una herramienta clave para una convivencia vial más segura.