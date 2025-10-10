Las Flores
Doble alerta amarilla para Las Flores por tormentas para este sábado a la noche y domingo a la noche
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta amarilla por tormentas que abarca a Las Flores y la región, vigente para la noche del sábado 11 y la noche del domingo 12 de octubre.
De acuerdo al informe oficial, se espera que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos.
Alcance del alerta
El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Las condiciones más severas podrían registrarse durante la noche del sábado y nuevamente hacia la noche del domingo, mientras que durante el día se mantendrá la inestabilidad, con mejoramientos temporarios.
Las Flores se prepara para su cuarto fin de semana consecutivo con lluvias y tormentas
Condiciones previstas
Para el sábado se anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas máximas cercanas a los 25 °C y un aumento de la humedad durante la tarde, cuando comenzarán a formarse tormentas aisladas.
El domingo continuará con chaparrones y tormentas intermitentes, temperaturas entre 12 °C y 19 °C, y vientos del sudoeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h.
Recomendaciones del SMN
Ante la emisión del alerta, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:
- Evitar permanecer al aire libre durante las tormentas.
- No refugiarse bajo árboles o postes.
- Asegurar objetos que puedan volarse.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales: www.smn.gob.ar/alertas.
Esta nueva advertencia se suma a un contexto de cuatro fines de semana consecutivos con lluvias y tormentas en Las Flores, un fenómeno poco habitual para esta época del año que mantiene los suelos con elevada humedad y una persistente sensación de inestabilidad climática.
