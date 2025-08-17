El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarillo por lluvias para el martes en Las Flores y la zona

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias que afectará a Las Flores y gran parte de la región durante el próximo martes 19 de agosto.

Según el informe oficial, entre la mañana y la noche del martes se esperan precipitaciones de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de acumulación que oscilarán entre 50 y 70 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual.

Además, no se descarta la presencia de tormentas embebidas en estas áreas de precipitación, lo que podría intensificar momentáneamente la caída de agua.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y circular con precaución en rutas y caminos debido a la posible reducción de visibilidad y acumulación de agua. El alerta rige para toda la zona DC3, que incluye a municipios como Las Flores, Saladillo, 25 de Mayo, Chivilcoy, Roque Pérez, Alberti, Bragado, General Viamonte, Junín, entre otros.