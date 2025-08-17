Las Flores
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarillo por lluvias para el martes en Las Flores y la zona
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias que afectará a Las Flores y gran parte de la región durante el próximo martes 19 de agosto.
Según el informe oficial, entre la mañana y la noche del martes se esperan precipitaciones de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de acumulación que oscilarán entre 50 y 70 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual.
Además, no se descarta la presencia de tormentas embebidas en estas áreas de precipitación, lo que podría intensificar momentáneamente la caída de agua.
Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y circular con precaución en rutas y caminos debido a la posible reducción de visibilidad y acumulación de agua. El alerta rige para toda la zona DC3, que incluye a municipios como Las Flores, Saladillo, 25 de Mayo, Chivilcoy, Roque Pérez, Alberti, Bragado, General Viamonte, Junín, entre otros.
Fatal accidente en la Ruta 3: un hombre perdió la vida tras el vuelco de una camioneta
[#Ahora] El llamado de los Bomberos Voluntarios de la hora 19.25 se debió por despiste en la curva «El Despunte». Ampliaremos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarillo por lluvias para el martes en Las Flores y la zona
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras