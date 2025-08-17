Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarillo por lluvias para el martes en Las Flores y la zona

Las Flores

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarillo por lluvias para el martes en Las Flores y la zona

Foto del avatar

Publicado

hace 3 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias que afectará a Las Flores y gran parte de la región durante el próximo martes 19 de agosto.

Según el informe oficial, entre la mañana y la noche del martes se esperan precipitaciones de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de acumulación que oscilarán entre 50 y 70 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual.

Además, no se descarta la presencia de tormentas embebidas en estas áreas de precipitación, lo que podría intensificar momentáneamente la caída de agua.

Te puede interesar:

A sacar el paraguas: se vienen varios días de lluvias en Las Flores y la región

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y circular con precaución en rutas y caminos debido a la posible reducción de visibilidad y acumulación de agua. El alerta rige para toda la zona DC3, que incluye a municipios como Las Flores, Saladillo, 25 de Mayo, Chivilcoy, Roque Pérez, Alberti, Bragado, General Viamonte, Junín, entre otros.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.